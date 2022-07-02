الوكالة الوطنية للإعلام : محتجون قطعوا ليلا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2022 - 00:50
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قصر بعبدا: رئيس الجمهورية تداول مع الرئيس المكلف في التشكيلة الحكومية المقترحة اضافة الى طرح بعض الأفكار والاقتراحات
قصر بعبدا: سيعقد لقاء آخر بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل لاستكمال البحث والتشاور في شأن التاليف
مراسلة المنار: الرئيس عون طلب تفسيراً عن حيثيات تغيير وزراء محدّدين وتغيير الانتماء المذهبي لحقائب معيّنة دون غيرها
مصادر المنار: الرئيس عون ركّز على فكرة أنّ الحكومة يفترض أن تكون محصّنة سياسيا لأنّ البلد أمام استحقاقات دقيقة وصعبة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل السفيرة الامريكية ويطلع منها على الاتصالات التي أجراها الوسيط الامريكي حول ملف الترسيم
لجان المقاومة في فلسطين ولجنة دعم المقاومة تنظم حفلا تأبينيا للشهيد القائد جمال عطايا أبو سمهدانة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: التسويات لم تُعِد شبرا من الأرض بينما المقاومة حررت الأرض في غزة وبيروت
الشيخ قاسم: المقاومة في لبنان وفلسطين توحدت في كل الساحات لمواجهة الاحتلال الصهيوني
الشيخ قاسم: لن تتوقف الحرب مع "اسرائيل" الا عند زوالها ونحن مستعدون كمقاومة أن نعمل في مجال واحد من أجل تحرير فلسطين
الأمين العام للجان المقاومة أيمن الششنية: نتقدم بالشكر لكل من يدعم المقاومة خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية وحزب الله
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يزور دمشق السبت ويلتقي كبار المسؤولين في الدولة السورية
الهلال الاحمر الفلسطيني: 92 إصابة خلال المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود العدو الصهيوني بقرية كفر قدوم شرق قلقيلية
الهلال الأحمر: الإصابات في كفر قدوم بينها 17 إصابة بالرصاص المطاطي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يتحدث هاتفيا مع عائلة الشهيد محمد مرعي معزيا ومباركا باستشهاده
النخالة: دم الشهيد محمد الذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام حي مراح في جنين هو محل فخر واعتزاز لشعب فلسطين ولحركة الجهاد
بلومبيرغ عن مصادر مطلعة: الإتحاد الأوروبي سيقترح مليار يورو إغاثة مالية لأوكرانيا لدعم احتياجاتها النقدية
تظاهرات في عدد من المدن البحرينية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون شروط
الوكالة الوطنية للإعلام : محتجون قطعوا ليلا السير على أوتوستراد الدورة في اتجاه جونية
منذ 2 ساعة
1 July، 2022
أوتوستراد الدورة
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