الرئيس ميقاتي التقى وزير الخارجية القطرية: العمل مستمر لتفعيل العلاقات اللبنانية – القطرية

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء اليوم في دارته. وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي “متانة العلاقات بين لبنان وقطر” مشددا على “العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة”. كما وشدد على ” أن لبنان يقدر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه”.

ولفت الى ان “الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد في تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام