القوات المسلحة الأردنية: إغلاق منطقة الحادث في العقبة وتحريك فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 23:12

القوات المسلحة الأردنية: إغلاق منطقة الحادث في العقبة وتحريك فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير

منذ 2 ساعة 27 June، 2022
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