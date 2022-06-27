إعلام العدو الاسرائيلي: قانون حل الكنيست يحال إلى التصويت في الجلسة الكاملة وخلافات حول موعد الانتخابات (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 23:12

إعلام العدو الاسرائيلي: قانون حل الكنيست يحال إلى التصويت في الجلسة الكاملة وخلافات حول موعد الانتخابات (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 27 June، 2022
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