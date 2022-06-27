يمق : 100 مبنى قد تنهار في طرابلس وهي بحاجة الى ترميم

عقد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق مؤتمرا صحفيا لمناقشة تداعيات المبنى المنهار في منطقة ضهر المغر “القبة” قدم خلالها تعازيه لعائلة الطفلة التي قضت جراء الانهيار، وشرح يمق بأنه”سبق أن تقدم إلى مجلس الوزراء بعدة طلبات تشرح وضع المباني المهددة بالانهيار وأرسل عددا من الكتب تؤكد ان هناك عشرات المباني يلزمها ترميم بكلفة 30 مليون دولار ولكن لم نلق اي تجاوب من قبل المعنيين”.

وحذر يمق من خطورة وضع ما يقارب 100 مبنى يقطنها فقراء وقد تنهار وهي بحاجة إلى ترميم، وكشف أن”هناك بيوت في المناطق الداخلية والأسواق الشعبية متداعية ولا يملك قاطنوها اي مأوى بديل”.

ودعا الدولة إلى ان”تتحمل مسؤوليتها اتجاه 400 بناء مهدد في اي لحظة ومجلس الوزراء لم يحرك ساكنا واكتفى المجلس بإرسال كتب أن وضع طرابلس شبيه بمناطق لبنانية اخرى”، واصفا الوضع بأنه”بات لا يحتمل فما يجري اليوم خطير وبتنا نعيش في مزرعة وطرابلس تدفع ثمن التهميش والحرمان”.

المصدر: موقع المنار