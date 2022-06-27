الاسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ82 على التوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 09:48

الاسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ82 على التوالي

منذ 27 mins 27 June، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل الأسير رائد ريان، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ82 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه “إن الأسير ريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، يواصل إضرابه لليوم الــ82، رفضاً لاعتقاله الإداري”.

وأشار عبد ربه إلى أن ريان يقبع في “عيادة الرملة”، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده.

ولفت إلى أن الأسير ريان مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بسجن “عوفر”، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.

المصدر: فلسطين اليوم

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