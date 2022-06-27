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June 27 2022 - 09:48

4 قتلى و60 جريحا جراء انهيار منصة لمصارعة الثيران في كولومبيا

منذ 39 mins 27 June، 2022
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أخبار دولية - كولومبيا

أسفر انهيار منصة مخصصة لمصارعة الثيران في مدينة توليما بوسط كولومبيا عن مقتل 4 أشخاص عى الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين.

وقع الحادث خلال أحد العروض التقليدية بالبلاد، لمصارعة الثيران.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين محليين، أن مستشفى المدينة وخدمات الإسعاف لم تكن قادرة على التعامل مع عدد الجرحى، وأن السلطات الطبية بالمدينة بحاجة إلى دعم من سيارات الإسعاف والمستشفيات المجاورة، إذ لا يزال الكثير من الناس دون رعاية.

ونتيجة لانهيار جدران المنصة المحيطة هرب ثور غاضب من الميدان، ما تسبب في حالة من الذعر في شوارع المدينة.

المصدر: وكالات

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