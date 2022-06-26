رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2022 - 01:18

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية

منذ 3 ساعة 25 June، 2022
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