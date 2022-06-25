بوتين يكشف عن تجهيز الولايات المتحدة لأسلحة نووية في أوروبا.. ولوكاشينكو يتحدث عن إعلان حرب

أكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب.

وقال لوكاشينكو خلال لقاء جمعه مع بوتين في سان بطرسبورغ: “تتزايد المعلومات في الآونة الأخيرة حول خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا عبر بيلاروس، هذا بمثابه إعلان حرب وغير مقبول في الظروف الراهنة”.

وقال بوتين: “الأمريكيون لديهم 200 رأس نووي تكتيكي مخزن في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، وتم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليس طائرات أمريكية فقط”.

واقترح الرئيس الروسي على نظيره البيلاروسي تطوير طائرات “سو-25” البيلاروسية في روسيا.

وطلب لوكاشينكو من بوتين المساعدة في الرد على تحليق طائرات حلف “الناتو” قرب حدود بيلاروسيا.

المصدر: وكالات