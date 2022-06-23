الوزير المرتضى استقبل رئيس بلدية عنجر يرافقه رئيس حزب الطاشناق – فرع عنجر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 21:30

الوزير المرتضى استقبل رئيس بلدية عنجر يرافقه رئيس حزب الطاشناق – فرع عنجر

منذ 12 mins 23 June، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان يرافقه رئيس حزب الطاشناق – فرع عنجر هارتيون زتليان، لشكره بإسم الاهالي “على الجهد الكبير الذي قام به واتخاذه القرار  باعادة البوابة الى المدخل الرئيسي للدخول الى قلعة عنجر، بعد ان كان مغلقا منذ العام 1982، وكان يستعمل المدخل الخلفي، مما يشكل صعوبة عند الاهالي”، وفق ما أوضح رئيس البلدية، مضيفا: “كما واننا نتابع مع الوزير المرتضى هذا الامر وسلمناه خريطة كاملة لمتابعة الموضوع لمحيط المدخل لوجستيا، لاتخاذ الاجراءات وتأمين المواقف التي تسهل على الزائرين حركتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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