العميد حمدان بعد لقاء الوزير سليم: الجيش سيبقى قرش اللبنانيين الأبيض في يومهم الاسود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 17:40

العميد حمدان بعد لقاء الوزير سليم: الجيش سيبقى قرش اللبنانيين الأبيض في يومهم الاسود

منذ 20 mins 23 June، 2022
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لبنان

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، وجرى التداول في الاوضاع العامة.

واكد العميد حمدان على وجوب الالتفاف الوطني من قبل كل الشعب اللبناني حول المؤسسة العسكرية وكافة الأجهزة الأمنية، في هذه المرحلة الخطرة والدقيقة، على الصعيد الداخلي والإقليمي.
ثمن حمدان دور معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حرصهم على استمرارية القيام بالمسؤوليات الوطنية الجسام، للجيش اللبناني، رغم كل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم التي تمر بها البلاد.
وشدد حمدان أن الجيش اللبناني بقيادته، وضباطه وجنوده، سيبقى قرش اللبنانيين الأبيض في يومهم الاسود هذا، وهو الحامي والضامن لوجودية الوطن اللبناني.

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