وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للإنضمام الى الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 17:40

وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للإنضمام الى الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون

منذ 31 mins 23 June، 2022
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