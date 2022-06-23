النائب باسيل من بعبدا : اعتمدنا خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة

تحدث رئيس “تكتل لبنان القوي ” النائب جبران باسيل بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقال: أنّ “التيار الوطني الحر اعتمد خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، لأننا لم نقم بالتصويت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بسبب صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وصعوبة المرحلة المقبلة، والأمر المستجد هو ترسيم الحدود البحرية”، مشيرا إلى أن “مقولة أن تمرير الـ4 أشهر لا تصلح، والانفجار الاجتماعي خطير والبلد لا يمكنه أن يحمل تمرير مرحلة الـ4 أشهر”.

أضاف:”اننا ننتظر من ميقاتي خلق تهيئة للأجواء من أجل استحقاق رئاسة الجمهورية، والمفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن يكون هناك التزام بمعالجة القضايا اليومية”، معتبرا أن “من باع الناس أوهام التغيير، لم ينجح في ثاني استحقاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام