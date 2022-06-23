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June 23 2022 - 13:18

فاكهة تفيد في خفض نسبة السكر في الدم

منذ 24 mins 23 June، 2022
عنب بري
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

هناك العديد من العوامل التي تتحكم في نسبة السكر في الدم وبينها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.

 وأظهرت الدراسات الحديثة أن العنب البري أو التوت الأزرق له العديد من الفوائد الصحية، خاصة تلك المتعلقة بمرض السكري وخفض نسبة السكر في الدم.

ووفقا لأخصائي التغذية جوستين تشان، فإن التوت الأزرق هو أفضل فاكهة يمكن تناولها لإدارة مستويات السكر في الدم.

يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الأنثوسيانين، مما يمنحه لونه الأزرق المميز، وقد ثبت أنه يحتمل أن يؤخر هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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