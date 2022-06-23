نحو 17 الفا من الحجاج الإيرانيين وصلوا الى الديار المقدسة

وصل نحو 17 الفا من الحجاج الايرانيين لغاية الان الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج.

وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية وحيد اسكندري : حتى الآن ، دخل 16765 مواطنًا ايرانيا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كما وصل 1889 شخصا من الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات للحجاج الايرانيين الموفدين إلى المملكة العربية السعودية”.

وبناء على الحصة المخصصة لايران يبلغ عدد الحجاج الايرانيين لهذا العام 39630 حاجًا يتوجهون عبر 18 مطارًا في مختلف مناطق البلاد الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

المصدر: مهر