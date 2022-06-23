نحو 17 الفا من الحجاج الإيرانيين وصلوا الى الديار المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2022 - 13:18

نحو 17 الفا من الحجاج الإيرانيين وصلوا الى الديار المقدسة

منذ 28 mins 23 June، 2022
الحجاج
ثقافي وديني - صفحات منوعة

وصل نحو 17 الفا من الحجاج الايرانيين لغاية الان الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج.

وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية وحيد اسكندري : حتى الآن ، دخل 16765 مواطنًا ايرانيا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كما وصل 1889 شخصا من الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات للحجاج الايرانيين الموفدين إلى المملكة العربية السعودية”.

وبناء على الحصة المخصصة لايران يبلغ عدد الحجاج الايرانيين لهذا العام 39630 حاجًا يتوجهون عبر 18 مطارًا في مختلف مناطق البلاد الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

المصدر: مهر

التعليقات

ذات صلة