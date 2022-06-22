المنار تكشف عن لحوم فاحشة الثمن ومميتة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2022 - 21:10

المنار تكشف عن لحوم فاحشة الثمن ومميتة

منذ 17 mins 22 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تحقيق للمنار يكشفُ عن وجودِ بكتيريا “سامة” داخلَ بعضِ اللحوم.

المصدر: قناة المنار

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