مجلس عزاء عن روح والد المدير العام لقناة المنار

أقيم مجلسُ عزاءٍ عن روحِ والدِ المدير العام لقناة المنار ابراهيم فرحات في مجمعِ المجتبى عليه السلام في حي الاميركان.

ومن أبرز الحاضرين رفيق شلالا المستشارُ الإعلاميُ لرئيسِ الجمهورية ميشال عون الذي نقلَ تعازيَ الرئيس عون.

كما قدمَ التعازيَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيسُ المجلسِ السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد، ووزراءُ ونوابٌ وشخصياتٌ سياسيةٌ وفعالياتٌ حزبية، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وعلماءُ دين، ومن الحضور ايضاً السفيرُ الايرانيُ في بيروتَ محمد جلال فيروزنيا.

المصدر: قناة المنار