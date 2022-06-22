الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات “عملية” رداً على الحصار المفروض على كالينينغراد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن اتخاذ إجراءات رد “عملية” على تقييد عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد الروسية عبر ليتوانيا.

وأوضحت زاخاروفا، خلال إفادتها الصحفية الأربعاء، أن “روسيا قد أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأن الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانوني”.

وحول طبيعة وتوقيت الرد الروسي، قالت زاخاروفا إن ذلك “قيد النقاش”، كما يعتمد على ما إذا كانت فيلنوس ستتخذ أي إجراءات بشأن رفع حظر تقييد العبور.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ليتوانيا “تتصرف بعدوانية وتجاوزت الخطوط غير الودية باتخاذها هذا القرار”. ووفقا لها، يتعين على فيلنيوس أن “تتفهم أن مثل هذه الأعمال تصنف بأنها عدائية للدرجة التي لا وقت فيها للمحادثات الآن”.

وكانت ليتوانيا قد أخطرت منطقة كالينينغراد الروسية، بتقييد عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 18 حزيران/يونيو، وتشمل تلك البضائع: مواد البناء، والمعادن، والأخشاب، والأسمنت، والأسمدة، والكحول، والكافيار، وبعض فئات السلع الأخرى، والتي تمثل حوالي 50% من جميع السلع العابرة إلى المنطقة.

وأكّد الحاكم، أنطون أليخانوف، أن مجمع العبارات في منطقة كالينينغراد سيتعامل مع الشحنات الجديدة على خلفية قرار فيلنوس، كما سيستمر نقل المنتجات النفطية إلى المنطقة عبر ليتوانيا، حتى 10 آب/أغسطس.

المصدر: روسيا اليوم