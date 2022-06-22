لجان المقاومة: المعركة مع العدو الاسرائيلي لن تنتهي إلا بإجتثاث الكيان الصهيوني وأدواته

نعت لجان المقاومة في فلسطين الثلاثاء “الشهيد علي حسن حرب الذي ارتقى، بعد تعرضه لطعنة غادرة من مستوطن مجرم قاتل وحاقد في منطقة أسكاكا في سلفيت بالضفة المحتلة”.

وأكدت اللجان ان “ارتقاء الشهيد حرب يثبت من جديد أن الصراع والحرب والمعركة مع هذا العدو المجرم هو صراع وجود لن ينتهي إلا بإجتثاث كيان العدو الصهيوني وأدواته من منطقتنا”، وشددت على أن “دماء الشهيد علي حسن حرب وكل الشهداء الأطهار ستظل لعنة ووصمة عار على جبين الكيان الصهيوني ومن يطبع ويتعاون معه”.

ودعت اللجان أن “تكون دماء الشهيد علي حسن حرب دافعا قويا للتصدي لجنود العدو وقطعان المستوطنين الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم