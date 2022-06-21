آباء على أمل استرجاع أجساد أبنائهم المفقودي الأثر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 22:52

آباء على أمل استرجاع أجساد أبنائهم المفقودي الأثر

منذ 2 ساعة 21 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

آباء على أملِ استرجاعِ أجسادِ أبنائهم المفقودي الأثر.

المصدر: قناة المنار

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