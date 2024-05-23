حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد علي ناصر فران

شيّع حزب الله وأهالي مدينة النبطية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد علي ناصر فران (ناصر) بموكبٍ حاشد ومَهيب في مدينة النبطية في جنوب لبنان .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .

وبعدها جاب النعش شوارع المدينة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة وشارك في التشييع مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

وعند جبانة المدينة أمّ إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان الطاهر ليُوارى بعدها الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: موقع المنار