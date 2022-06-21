اللجان النيابية تستكمل وضع آلية عملها للمرحلة المقبلة.. ولقاء مع الممثل الجديد لصندوق النقد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 18:00

اللجان النيابية تستكمل وضع آلية عملها للمرحلة المقبلة.. ولقاء مع الممثل الجديد لصندوق النقد

منذ 43 mins 21 June، 2022
BEIRUT, LEBANON MAY 7: Lebanese lawmakers gather at the Parliament of Lebanon for the third round of presidential election on May 7, 2014 in Beirut, Lebanon. Lebanese lawmakers on Wednesday failed to elect a new president, as the absence of dozens of MPs prevented the assembly from reaching the necessary quorum, forcing Parliament Speaker Nabih Berri to adjourn the session to May 15. (Photo by Bilal Jawich/Anadolu Agency/Getty Images)
BEIRUT, LEBANON MAY 7: Lebanese lawmakers gather at the Parliament of Lebanon for the third round of presidential election on May 7, 2014 in Beirut, Lebanon. Lebanese lawmakers on Wednesday failed to elect a new president, as the absence of dozens of MPs prevented the assembly from reaching the necessary quorum, forcing Parliament Speaker Nabih Berri to adjourn the session to May 15. (Photo by Bilal Jawich/Anadolu Agency/Getty Images)
لبنان

تستكمل اللجان الينابية عقد جلساتها الاولى لوضع آلية عملها للمرحلة المقبلة.. ولجنة الاشغال العامة النيابية وضعت اسس لعملها، فيما خص الملفات الحياتية التي تعنى مباشرة بالمواطن كذا الحال بالنسبة للجنة الاقتصاد والتجارة .

واحتضن المجلس الينابي لقاء هاما مع الممثل المقيم الجديد للصندوق النقد الدولي حضره النائبان ابراهيم كنعان وجورج عدوان ، وتم التباحث بالاصلاحات المالية المطلوبة من لبنان وخطة التعافي التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا.

وفي المجلس النيابي، وجه رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية جورج عدوان سؤالا الى الحكومة ووزير المال حول السياسات المالية المتبعة لدى مصرف لبنان وماذا تبقي من الاحتياط الالزامي؟

من جهته، قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء المساعدات الاجتماعية للاجراء العاملين في القطاع الصحي.

المصدر: قناة المنار

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