اللجان النيابية تستكمل وضع آلية عملها للمرحلة المقبلة.. ولقاء مع الممثل الجديد لصندوق النقد

تستكمل اللجان الينابية عقد جلساتها الاولى لوضع آلية عملها للمرحلة المقبلة.. ولجنة الاشغال العامة النيابية وضعت اسس لعملها، فيما خص الملفات الحياتية التي تعنى مباشرة بالمواطن كذا الحال بالنسبة للجنة الاقتصاد والتجارة .

واحتضن المجلس الينابي لقاء هاما مع الممثل المقيم الجديد للصندوق النقد الدولي حضره النائبان ابراهيم كنعان وجورج عدوان ، وتم التباحث بالاصلاحات المالية المطلوبة من لبنان وخطة التعافي التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخرا.

وفي المجلس النيابي، وجه رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية جورج عدوان سؤالا الى الحكومة ووزير المال حول السياسات المالية المتبعة لدى مصرف لبنان وماذا تبقي من الاحتياط الالزامي؟

من جهته، قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعطاء المساعدات الاجتماعية للاجراء العاملين في القطاع الصحي.

المصدر: قناة المنار