وزارة الدفاع في تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2022 - 18:00

وزارة الدفاع في تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 21 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة