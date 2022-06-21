وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي إلى لبنان (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2022 - 15:06

وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي إلى لبنان (قناة الاقصى)

منذ 6 mins 21 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة