أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 21-06-2022

الأخبار

محمود عبّاس: معركة الخِلافة

أفضّل الحكومة السياسية ولا أفهم عدم الادّعاء على سلامة إلى الآن | عون: أنا مش ضعيف.. أنا قرفان

موقوفو ملف انفجار المرفأ «رهائن» عبود والبيطار والسلطة

نهاية الماكرونيّة: فرنسا نحو خمس سنوات عجاف

النهار

الخيارات تنحصر بين ميقاتي ونواف سلام؟

الاتصالات الى ذروتها سعياً الى حسم الاتجاهات النيابية من التكليف في الساعات الـ 48 المقبلة

دريان يؤكد ان “دار الفتوى لا تفرق بين أبنائها” وحركة ناشطة بين السفير السعودي والنواب السنة

إنهيار الحكومة الإسرائيلية ولابيد يخلف بينيت

اللواء

المشهد الحكومي المستجد: نواف سلام بمواجهة مرشّح 8 آذار!

ميقاتي لإعادة السوريين بالقانون أو التفاهم الدولي.. وجبل الأزمات يتضخم عشية توقيع عقد استجرار الغاز

كييف تستهدف منصات نفطية قبالة القرم والروس يشددون القصف شرقا

الديار

عدم «مبالاة» سعودية بلبنان: بن سلمان لا يريد مناقشة الملف مع ملك الاردن !

«حلقة مفرغة» حكوميا… ميقاتي يستدرج «العروض» و «التيار» يخفق بإيجاد بديل

تشكيك اسرائيلي – روسي بكميات الغاز ولبنان يوقع الاستجرار اليوم «دون اوهام»

الجمهورية

لعبة «أوراق مستورة» قبل الإستشارات

بوحبيب لـ»الجمهورية»:4 أشهر حاسمة..

المأزق: إن كلّف ميقاتي، لن يشكل، لكنه سيحكم

الإضراب المفتوح … القطاع العام «يضرب» الخاص

البناء

بينيت يلقي كرة الانتخابات المبكرة… بوجه نتنياهو… أم بوجه بايدن لقطع طريق اتفاق مع إيران؟

البخاري يواصل استشاراته النيابيّة بتقدّم نحو تسمية سلام… وميقاتي يلوّح لأوروبا بإعادة النازحين

التيار يفتح الباب لمناقشة فرضيّة ميقاتي إذا بدا سلام مرجحاً… لكنه يحتمي بتوقيع رئيس الجمهوريّة

المصدر: صحف