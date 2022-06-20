السيد الخامنئي: الاميركيون والغرب يحاولون دائماً توسيع مجال نفوذهم في مناطق مختلفة

أكد الامامُ السيد علي الخامنئي خلالَ استقباله رئيسَ كازاخستان، قاسم توكاييف، أنَ”الاميركيين والغربَ يحاولونَ دائماً توسيعَ مجالِ نفوذِهم في مناطقَ مختلفة، بما في ذلك شرقَ وغربَ آسيا، وهم يحاولونَ تقويضَ استقلالِ وسيادةِ الدول”.

ولفتَ الامامُ الخامنئي الى أنَّ”المشكلةَ الرئيسيةَ في القضيةِ الأوكرانية هي أنَّ الغربيينَ يحاولونَ توسيعَ حلفِ شمالِ الاطلسي، وهم لن يَترددوا في توسيعِ نفوذِهم حيثما أمكنَهم ذلك”.

وقال سماحته:” نحنُ بحاجةٍ إلى النظرِ إلى الأمورِ بعنايةٍ وإلى توخي الحذر”.

وخلالَ اللقاءِ الذي حضرَه أيضاً الرئيسُ الإيرانيُ السيد إبراهيم رئيسي، وصفَ توكاييف العلاقاتِ بينَ إيرانَ وكازاخستانَ بالتاريخيةِ والعميقة.

المصدر: قناة المنار