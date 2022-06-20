الرئيس بري استقبل رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا وممثل صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا جاستون بروان والوفد الوزاري المرافق، في حضور سفير دولة أنتيغوا وباربودا في لبنان حنا عكر حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد اللقاء، تحدث براون حيث قال “لقد سعدت بزيارة رئيس مجلس النواب وإستقباله لي، وقد أجرينا مباحثات جيدة جدا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين انتيغوا وبربودا ولبنان اللذين تجمعهما علاقات وثيقة عبر السنين”، وأضاف “نحن نتطلع الى تطوير علاقات التعاون بين بلدينا وإلى استقبال اللبنانيين في بلدنا من أجل تبادل الفرص التجارية وإيجاد إمكانيات للاستثمار ووضع إتفاقية تعاون وإتفاقية حول الضرائب والإزدواج الضريبي، وهذا بالطبع سيؤدي إلى تقوية العلاقات الثنائية وطبعا بتعاون السفير انتيغوا وبربودا في لبنان حنا عكر”.

كما استقبل الرئيس بري المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وتخلل اللقاء توقيع إتفاقية شراكة بين مجلس النواب وفريق الأمم المتحدة الوطني في لبنان.

كما استقبل الرئيس بري الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما ومسؤولة مكتب الصندوق في لبنان نجلا نخلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام