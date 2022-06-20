أزمة خبز في الشمال والرّبطة تباع في السوق السوداء

ترتفع شكاوى المواطنين عند أبواب افران مناطق طرابلس من فقدان الطحين وفقدان الرغيف فيها، بسبب توقف عدد كبير من الأفران فيها عن العمل، نتيجة عدم تسلمها مادة الطحين من المطاحن الخمس الأساسية ونفاد مخزونها من القمح، وعدم تسلّمها حصتها منه خلال الأيّام الفائتة، ما دفعها إلى إقفال أبوابها.

فيما شهدت الافران التي فتحت أبوابها زحمة غير مسبوقة ووصل سعر ربطة الخبز إلى أضعاف سعرها وباتت تباع في السوق السوداء.

وامتدت الأزمة إلى مناطق المنية والضنّية التي شهدت عودة طوابير المواطنين الذين اصطفوا أمام أفران بقيت تعمل بالحدّ الأدنى المتوافر لديها، مع رفضها بيع أكثر من ربطتي خبز لكل زبون.

وأدّت أزمة الطحين والرغيف المستجدة في طرابلس والشّمال إلى ازدهار لافت في السّوق السوداء، التي شهدت بيع ربطة الخبز بضِعفي سعرها، بالتزامن مع توقف عدد كبير من محال بيع المناقيش والمعجنات عن العمل.

المصدر: موقع المنار