البطريرك الراعي: المصلحة العامة تقتضي ان تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى “تشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن”، مناشداً جميع القوى السياسية “المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد، أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضا لدرء أيِ خطر إقليميٍ عن لبنان”.

ورأى الراعي، خلال ترؤسه قداس عيد الأب على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، أن “اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمالِ المفاوضات مع المجتمعِ الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية”.

واضاف الراعي أنه “نظراً لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف. فلا يكون فيها حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى”، مشيراً إلى أنه “نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسووليات الوزارية. ونريد حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو غير شرعي، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية