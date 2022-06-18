الاحتلال الصهيوني يُخطر بوقف بناء وهدم لعدد من المنازل في بلدة مردة بسلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 14:38

الاحتلال الصهيوني يُخطر بوقف بناء وهدم لعدد من المنازل في بلدة مردة بسلفيت

منذ 2 ساعة 18 June، 2022
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