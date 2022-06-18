حماس: القصف الإسرائيلي على غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صباح اليوم السبت، أن القصف الإسرائيلي هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات إذاعية إن “قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين”، مؤكداً أن المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه.

وأضاف “يحاول الاحتلال بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين ولكن برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

المصدر: فلسطين اليوم