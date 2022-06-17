إصابات بينهم طفل رضيع جراء اعتداء مستوطنين على مركبة للفلسطينيين ورشهم بالغاز وإلقاء حجارة تجاههم عند مدخل قرية دوما جنوبي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 11:10

إصابات بينهم طفل رضيع جراء اعتداء مستوطنين على مركبة للفلسطينيين ورشهم بالغاز وإلقاء حجارة تجاههم عند مدخل قرية دوما جنوبي نابلس

منذ 1 ساعة 17 June، 2022
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