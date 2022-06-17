أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-06-2022

الأخبار

فرنسا في لبنان: اتصالات لا مبادرات

البنزين بالدولار قريباً

الخطّ الجوّي بين موسكو وبيروت مقطوع: هل تجرؤ “ميدل إيست” على تولّي مهمة “إيرفلوت”؟

تسارع التحضيرات لزيارة بايدن | رام الله لواشنطن: المساعدات مقابل قمع المقاومة

النهار

تعقيدات التكليف: شروط باسيل وتشتت المعارضة

تمديد خطة الاستجابة للطوارىء إلى آخر 2022

11 دولة بينها لبنان معرّضة لصراعات اجتماعية

اللواء

استشارات الخميس: ضياع نيابي بين خطوط الغاز وإفلاس المعالجات

اتجاه جنبلاطي لتسمية ميقاتي…

بين إفلاس الدولة ورواتب الهيئات الإقتصادية

الديار

إهتمام أميركي بتأمين زيارة هادئة لبايدن… شيّا تثني على “التنازلات” اللبنانيّة!

واشنطن تنسّق مع باريس لانتخاب رئيس “تسوية”: لا تكرار لتجربة عون

حكومة نهاية العهد تحيي الصراع بين بري وباسيل… تمديد تصريف الأعمال

الجمهورية

الكتل تتموضع تحضيراً للخميس

تكليف من دون كفالة

كيف سيقارب المجلس النيابي خطة التعافي؟

المصدر: صحف