يحيى: لإيجاد حلّ لقضية الدفاع المدني

أعلن النائب محمد يحيى في بيان، تضامنه مع الدفاع المدني، “لا سيما في وقفتهم الاحتجاجية أول من أمس أمام قصر العدل في بعبدا”.

ودعا “الحكومة إلى إيجاد حلّ ناجز لقضية الدفاع المدني، وتحديدًا متطوعيه، الذين يبذلون جهودًا مضنية واستثنائية في مكافحة الحرائق وفي إسعاف المرضى، وفي تلبيتهم السريعة لكل مهمة تطلب إليهم”.

وناشد وزير الداخلية بسام مولوي، “الداعم الأساسي لقضية المتطوعين، كي يحمل ملفّهم إلى مجلس الوزراء، ليجد هذا الملف المزمن طريقه إلى الحل السريع”.

واعتبر أن الحادث مع “المتطوع الموقوف أياد الأشقر، جاءت لتبرز معاناة الدفاع المدني، مع سياراته وآلياته المتهالكة وغير المؤمّنة، وكذلك عدم تأمين السائقين، وهذا أمرٌ مستهجن، لا سيما أنّنا مقبلون على فصل الصيف، الذي تكثُر فيه الحرائق وحوادث السير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام