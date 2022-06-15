اليمن: قوى العدوان ترتكب 83 خرقا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتكبت قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي ومرتزقتها 83 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “خروقات العدوان تمثلت في 22 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود”، وأكد أن “مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم تسجيل 13 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة”، وأشار إلى أن “مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في جبل تويلق بوادي جارة في جيزان، وطخية بعسير”.

وذكر المصدر أنه “تم تسجيل 47 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود”.

المصدر: موقع انصار الله