الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الأربعاء غائماً جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة معتدلة تستمر حتى يوم الجمعة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود في درجات الحرارة جبلاً وداخلا حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، ناشطة أحيانًا تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %.

– حال البحر: متوسط الموج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية