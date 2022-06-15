قوى العدوان تحتجز سفينة يمنية محملة بـ 23 ألفا و920 طنا من مادة البنزين رغم حصولها على تصريح أممي

أفادت شركةُ النفط اليمنية، بأنَّ قوى العدوان بقيادةِ أمريكا، احتجزَت سفينةَ وقودٍ جديدةً ومنعَها من الدخول ِإلى ميناءِ الحديدة، في ظل ِّسريانِ الهدنة، ورغم حصولِها على تصاريحِ دخول أممية.

وأوضحَ الناطقُ الرسميُّ للشركةِ عصام المتوكل، أنَّ العدوان السعودي احتجزَ السفينة “برنسس حليمة” التي تحملُ 23 ألفاً و920 طنا من مادةِ البنزين.

وأكدَ المتوكل أنَّ العدوان السعودي، ما يزال يمارس القرصنةَ على سفنِ المشتقات النفطية، رغم حصولِها على تصاريحِ دخولٍ من الأمم ِالمتحدة، التي عجزت عن إدخالِ سفنٍ تحملُ طابعاً إنسانياً، سواء قبلَ الهدنةِ المعلَنِ عنها أو أثناءَها.

المصدر: موقع المنار