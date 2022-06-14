القومي: انتخاب أردان سقوط جديد للأمم المتّحدة

دان الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ انتخاب سفير الكيان الصهيوني جلعاد أردان نائباً لرئيس الهيئة العامّة للأمم المتّحدة”. واعتبر في بيان ان هذا “الانتخاب يمثل تحوّلاً خطيراً بانتقال الأمم المتّحدة من دعم الاحتلال في الظلّ، إلى دعمه بالعلن، ومنحه المزيد من النّفوذ ومساحات التّأثير، واستفزاز الشّعوب المظلومة بوضع ممثّليه في مناصب قياديّة عالميّة، بدل معاقبته على جرائمه وانتهاكاته”.

ورأى ان “انتخاب جلعاد أردان في هذا الموقع، هو سقوط جديد للمنظّمة الأمميّة بمساندة مباشرة لكيان غير شرعيّ، عنصريّ، توسّعيّ، يمارس القتل والتّهجير والاعتقال والاقتلاع والاستيطان ضدّ شعبنا في فلسطين، وينتهك بشكلٍ دائم ومتعمّد القرارات الدّوليّة ومواثيق الأمم المتّحدة”.

وناشد “الأنظمة في أمّتنا والعالم العربيّ والدّول الصديقة، رفع الصّوت في وجه هذا الانتخاب، والضّغط على مراكز القرار ودفعها إلى معاقبة الاحتلال على جرائمه، وأن تستعمل المؤسّسة العالميّة لأهداف السّلام في العالم بدلاً من تثبيت سيطرة الصّهيونيّة على مراكز القرار العالميّ”.

وختم منوها بـ”موقف الرّفض الّذي عبّر عنه مندوبا دمشق وطهران في ظلّ حفلة التّطبيع العربيّ مع كيان الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام