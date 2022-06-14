الأسدي: الحشد الشعبي خط أحمر ولا يخضع للتفاوض ونشكر إيران وحزب الله على تضحياتهم

أكد رئيس كتلة السند الوطني والمتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي، أن الحشد الشعبي خط أحمر ولا يخضع لأي تفاوض سياسي أو محاصصة، مشيراً إلى أنه سيبقى أهم مؤسسة أمنية وركناً من أركان الأمن العراقي.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد اليوم الاثنين، إن “الحشد لا يتوقف على دين او طائفة او عرق وسيبقى اهم مؤسسة امنية وركنا من اركان الامن العراقي”.

وأضاف، أن “الحشد وجد ليبقى بفضل ثبات وصبر المجاهدين، وسنبقى اوفياء لأمانة الشهيد ابو مهدي المهندس الذي أوصانا بالمفسوخة عقودهم”.

وقدّم الأسدي الشكر للجمهورية الاسلامية في إيران لما قدمته للعراق والحشد الشعبي في محاربة الارهاب، كما لحزب الله في لبنان لما قدموه من شهداء وتضحيات”. ولفت إلى أنه “في الذكرى الثامنة لفتوى الجهاد الشكر الاول للمرجعية الدينية وعوائل الشهداء”.

المصدر: موقع المنار