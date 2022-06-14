أهالي شهداء سبايكر يستذكرون أبناءهم من موقع المجزرة في تكريت

استذكر العراقيون ذكرى مجزرة سبايكر، التي ارتكبها تنظيم داعش، بحق المئات من عناصر الجيش العراقي، في قاعدة سبايكر بمدينة تكريت.

وتجمعت أسرُ الشهداءِ وفي تقليدٍ سنوي منذُ تحريرِ تكريت، في موقعِ جريمةِ سبايكر لاستذكارِ الشهداء، سيما من لم يتمَّ العثورُ على جثامينِهم بعد. وتقولُ دائرةُ المقابرِ الجماعيةِ إنَّ ألفاً ومئتينِ من شهداءِ الجريمةِ تمَ التثبُتُ من هُوياتِهم فقط، حتى الآن.

وقال رئيس الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية ضرغام كامل، أن “عملية فتح هذه المقابر استمرت لمدة سنتين منذ العام 2015 ولغاية العام 2017 بشكل مستمر تحت ظروف قاسية جداً”، مشيراً إلى أن عملية المطابقة مستمرة للأعداد المتبقية في الطب العدلي ومن المحتمل صدور وجبات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واوضح كامل أن الفريق تمكن من فتح 17 مقبرة جماعية داخل القصور الرئاسية في مدينة تكريت تضم رفات شهداء جريمة سبايكر”، مبيناً، أنه “تمّ استخراج رفات 1235 شهيداً من طلاب قاعدة سبايكر الجوية والتي سلمت الى الطب العدلي بشكل أصولي، حيث قامت باجراء المطابقة الـDNA وتسليم 1024 شهيداً الى ذويهم.

وفي 12 حزيران/يونيو 2014 اقتحم عناصر تنظيم داعش قاعدة سبايكر الجوية بعد السيطرة على مدينة تكريت عقب يوم من سقوط الموصل، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي ونقلوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، لقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.

المصدر: يونيوز