ذبيان: جزء من القضاء بات مسخراً في خدمة حاكم مصرف لبنان

وضع رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان قرّار النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بالتنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “في إطار عرقلة مسيرة العدالة التي ينتظرها المودعون اللبنانيون، بعد ان نهبت اموالهم وسرق تعبهم من قبل المصارف بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان”.

وأضاف “من المؤسف أن نرى بعض القضاة وهم يماطلون ويسعون الى منع مساءلة سلامة عن الجرائم المالية التي اقترفها، وهو لم يكن يجرؤ على القيام بها لولا وجود غطاء سياسي له، واليوم نرى جزءا من القضاء مسخرا في خدمة حاكم مصرف لبنان، ومن يدور في فلكه من اصحاب المصارف الذين عاثوا فسادا وهدرا بأموال المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام