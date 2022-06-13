أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 13-06-2022

البناء

• قال مصدر نيابيّ إن الوسيط الأميركي سيسمع في بيروت ربطاً واضحاً بين المفاوضات حول الترسيم وملف استخراج الغاز من حقل كاريش والحقول اللبنانيّة غير المتنازع عليها وإنه سيفهم من مضمون الكلام أن الفشل في جولته هذه سيدفع بالمنطقة نحو المجهول وخروج الأمور عن السيطرة.

• قالت مصادر حزبيّة شاركت في مسيرة الناقورة الاحتجاجيّة حول ملف ترسيم الحدود إن الذين دعوا إليها تخلوا عنها وغاب رموزهم عن المشاركة بطلب وضغط من النائبة التي تترأس تكتل نواب التغيير تحت شعار أن حزب الله سيوظّف التظاهرة التي ستغضب أصدقاء لبنان عربياً ودولياً.

اللواء

• يشارك النائب جبران باسيل في بعض الإجتماعات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع مسؤولين ووزراء وكبار الموظفين دون الإعلان عن حضوره في البيانات الرسمية!

• لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة!

• يتحدث القائمون على تنظيم المؤتمر العام لتيار المستقبل عن حرص الرئيس سعد الحريري على الحضور شخصياً وإدارة إجتماعات المؤتمر!

الجمهورية

• شكا أحد النواب من أن عدم فوزه في عضوية إحدى اللجان النيابية مردّه الى التخبّط الذي ساد بعض زملائه وإصرار بعضهم على الاستعراض.

• نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقاً على مستجدات ملف ترسيم الحدود: «بالأمس كان الكلام من ذهب، وأما الآن فإن السكوت من ألماس».

• تلقّى أحد المعنيين بملف التنقيب تأكيدات من مسؤولين في شركة تنقيب عالمية بأن لبنان ليس مدرجاً في جدول أعمال الشركة لا السنة الحالية ولا السنة المقبلة ولا السنة التي بعدها.

المصدر: صحف