الشيخ يزبك في ذكرى أسبوع الشهيد شمص: نشد على أيدي المؤسسة العسكرية لمواجهة المفسدين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 23:00

الشيخ يزبك في ذكرى أسبوع الشهيد شمص: نشد على أيدي المؤسسة العسكرية لمواجهة المفسدين

منذ 8 mins 12 June، 2022
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لبنان

نوه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك بـ”دور الجيش اللبناني الذي نعتز به في حماية هذا الوطن، إلا أننا مع الأسف نشغل هذه المؤسسة العسكرية الوطنية في قضايا غريبة عنها وليست من مسؤولياتها ومهامها. ولكن عندما بدأت الأمور تتفاقم والأمن أصبح مهددا وبات الناس في حال لا يحسدون عليها، كان لا بد لمؤسسة الجيش إلا أن تلبي نداء الواجب”.

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني بذكرى أسبوع الشهيد الرقيب زين العابدين عجاج شمص الذي استشهد خلال عملية دهم مطلوبين نفذها الجيش في محلة الشراونة في بعلبك أقيم في حسينية بلدة بوداي، اعتبر الشيخ يزبك أن “مكافحة الفساد والمفسدين، أشد صعوبة من مواجهة العدو الاسرائيلي، لأن الفساد ينخر مجتمعنا من حيث نشعر أو لا نشعر، وما نعانيه اليوم هو نتيجة فساد استمر أعواما، وها نحن اليوم نحصد نتائجه إهمالا في المنطقة وتجار مخدرات يفسدون الناس طمعا بالمال الذي لا يحصدون منه إلا الخيبة، هؤلاء قتلة ومجرمون بحق أهلهم وشعبهم ووطنهم، يريدون تحويل بقاع الشرف والعطاء والقوة والعنفوان، إلى بقاع المخدرات، إلى جانب ما نسمعه يوميا في المطار عن أمراء وغير أمراء يحملون السموم الى الآخرين”.

وتابع: “علينا أن لا نحمي المجرمين، لأنهم مجرمون بحق أنفسهم وبحق الآخرين، ونحن نشد على أيدي القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية لمواجهة هؤلاء المفسدين، ولا حماية لأي مجرم، ولكن لا ينبغي أن يقتص من أهلهم أو من أقاربهم، عملا بالقاعدة الشرعية، ولا تزر وازرة وزر أخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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