مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 12-06-2022

ساعاتٌ تفصل عن وصول الموفد ِالاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت للاستماع ِالى الموقف ِاللبناني الرسمي ِمن قضية التهديدات الصهيونية ِللثروة ِالنفطية اللبنانية، وفقا ًلقواعد َحاكمة ٍتحددُها الحاجةُ الوطنية ُلثروة تقدَرُ بالمليارات ويمكن ُان تُخرِجَ لبنانَ من انحدارِه الاقتصادي ِوالمعيشي الراهن.

ولبنان ُالمعزز ُباقوى ِاوراق ِالقوةِ في هذا الملف امام َفرصة ٍلمنع ِالسرقة ِالصهيونية ِالمنظمة ِللغاز ِاللبناني وهذه قضية ٌيجب ُان تتصدر اولويات ِاللبنانين راهنا ًومستقبلا ًكون َحياة ِالاجيال القادمة مرتبطة ًبما يُستخرج ُمن البحر او لا تكون كذلك اذا ابقت اميركا نفطَنا مدفوناً في جوف ِالبحر ِوبيد ِالمصالح الصهيونية.

في تل ابيب لا تزال ُاصداء ُمواقف ِالامين العام لحزب الله حول كاريش تتردد ُوتتفاعل، وكذلك المعادلاتُ الجديدة ُالتي دفعت المؤسسات ِالصهيونية َللبحث ِعن وسيلة ٍتحمي المنصةَ المستقدمة َمن رد المقاومة ِمن دون ان تجزم َالاوساط ُالصهيونية ُان ذلك قابل للتحقق ِبالوسائل ِالعسكرية ِوالامنية ِالتي تحدثَ عنها جيش ُالاحتلال ِويعمل ُعلى نشرِها في البحر.

في الاولويات ِالدستورية ِاللبنانية ياتي تشكيل ُالحكومة ِمطلبا ًملحا ًيجب ُان لا يقابل َبهدر ِالوقت وذلك بعد استكمال ِالصورة النهائية للبرلمان ِالجديد ِوتزاحم ِالملفات ِالتي تحتاج ُالى مجلس ِوزراء يكون ُقادرا ًعلى تصحيح الاوضاع المأزومة اقتصادياً ومعيشياً، كما اكد اليوم عدد من نواب ومسؤولي حزب الله.

اقليميا، تتعامل ُالجمهورية ُالاسلامية ُكما يجب ُمع المؤامرة ِالنووية ِالخبيثة ِالتي تاتي من بوابةِ الوكالة الدولية ِللطاقة ِالذرية، حيث ترد طهران ُكما يلزم ُعمليا ًوسياسيا ًبالمباشِر وغيرِ المباشِر ضمانا ًلحقوقِها ودفعا ًبالكرة ِالى ملعب ِفريق ٍيدفعُه الصهاينة ُلهدم ِما احرزته مفاوضات ُفيينا النووية.

المصدر: قناة المنار