الخطوط الجوية السورية تصدر بيانا بخصوص سير الرحلات

أعلنت شركة الخطوط الجوية السورية عن إجراءات بخصوص تذاكر الرحلات المتوقفة عبر مطار دمشق الدولي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على المطار والذي أسفر عن تعليق خدماته مؤقتا.

وجاء في بيان شركة الخطوط الجوية السورية: “في ضوء إلغاء الرحلات النظامية والإضافية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي اعتبارا من تاريخ 10-6-2022 ولحين الإعلان عن مواعيد جديدة للتشغيل سيتم معالجة التذاكر المصّدرة داخل وخارج القطر (أفراد، مجموعات) والمحجوزة على الرحلات التي تم إلغاؤها”.

وأعلنت وزارة النقل السورية عن تعليق جميع الرحلات عبر مطار دمشق الدولي عقب الأضرار الجسيمة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي فجر الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات