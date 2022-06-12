زياد النخالة: انتهاكات العدو اليومية بحق شعبنا والأقصى نقف عندها بكل جدية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2022 - 16:34

زياد النخالة: انتهاكات العدو اليومية بحق شعبنا والأقصى نقف عندها بكل جدية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر

منذ 39 mins 12 June، 2022
زياد النخالة
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الأحد، أن”ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته”.

وفي تصريح لها قال :” إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت وكذلك استهداف المعتقلين في السجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة، كل ذلك يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته”.

وشدد النخالة على أن  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ، ولن تقبل بهذا الإذلال المستمر.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة