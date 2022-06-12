سفير لوغانسك لدى موسكو: المدنيون بدأوا مغادرة مصنع “أزوت” في سيفيرودونتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2022 - 00:46

سفير لوغانسك لدى موسكو: المدنيون بدأوا مغادرة مصنع “أزوت” في سيفيرودونتسك (روسيا اليوم)

منذ 47 mins 11 June، 2022
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