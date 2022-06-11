كلفة النقل فوق طاقة معظم اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 21:34

كلفة النقل فوق طاقة معظم اللبنانيين

منذ 5 mins 11 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

مع ارتفاع اسعار المحروقات، كلفة التنقل بشكل كبير..

المصدر: قناة المنار

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