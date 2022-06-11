محطة زابوروجيا النووية تستأنف نقل البيانات إلى وكالة الطاقة الذرية

أعلنت شركة “إنيرغ آتوم” الأوكرانية عن إعادة تشغيل أنظمة نقل البيانات بين محطة زابوروجيا للطاقة النووية، التي تخضع حاليا لسيطرة القوات الروسية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الشركة في بيان على قناتها في تيليغرام “تم استئناف الاتصالات بين خوادم محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تتحكم في المواد النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وحسب الشركة، فإن الاتصال فقد في 30 ايار/ مايو، عندما توقفت شركة الهاتف المحمول “فودافون أوكرانيا” عن تقديم الخدمات في مدينة إنرجودار، حيث تقع محطة الطاقة النووية.

وأكدت أن جميع البيانات المتراكمة منذ قطع الاتصال يتم تخزينها على خوادم آمنة، وبعد استعادة الاتصال، تم إرسالها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة تاس الروسية