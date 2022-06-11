استشهاد خمسة مدنيين سوريين وإصابة 30 آخرين بانفجار لغم بريف درعا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 14:54

استشهاد خمسة مدنيين سوريين وإصابة 30 آخرين بانفجار لغم بريف درعا

منذ 1 ساعة 11 June، 2022
علم سورية
سورية - عربي وإقليمي

استشهد خمسة مدنيين سوريين وأصيب ثلاثون آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي. وذكرت “سانا” أن” لغماً أرضياً من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بسيارة تقل مدنيين أثناء ذهابهم لحصاد محصول القمح في بلدة دير العدس بريف درعا، ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم وإصابة ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى مشفى الصنمين”.

وأصيب ثلاثة أطفال بجروح في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

المصدر: سانا

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